उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश का फैन सपा में विवाद से हुआ तनावग्रस्त, अंगूठा काट कर खाया जहर

दिल्ली के जामियानगर में 10 साल के बच्चे ने जहर खा लिया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में चल रहे विवाद के कारण तनावग्रस्त था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 10:52 [IST]

English summary

Boy tried to commit suicide due to rift in samajwadi party , uttar padesh