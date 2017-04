चचेरी बहन से छेड़खानी के आरोप में सलमान खान का बाउंसर गिरफ्तार

अनस मुंबई में बाउंसर की नौकरी करता है और वह मुरादाबाद अपने घर आया था जहां वह चचेरी बहन से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हो गया।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 12:02 [IST]

English summary

Bodyguard of Salman Khan arrested in Moradabad in molestation case.