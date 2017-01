राम मंदिर के मसले पर बोले विनय कटियार- विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर चुप रहेगी BJP

उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा छाया रहता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बारे में राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे मौजूदा राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने टिप्पणी की है।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 5:34 [IST]

English summary

'BJP will remain silent on Ram temple issue during UP assembly election 2017