गोरखपुर: बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने विवादित पोस्टर जारी कर आचार संहिता का उड़ाया मजाक

आचार संहिता लागू होने के बाद भी मजाक उड़ाते हुए अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के रसूलपुर में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 18:59 [IST]

English summary

bjp voilate election code of conduct to show the poster in uttar pradesh.