पीम मोदी के शहर वाराणसी में टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ घमासान

वाराणसी में टिकट न पाने वाले भाजपा नेता और उनके समर्थक पार्टी से खफा है। उनका भीतरघात पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 18:18 [IST]

English summary

BJP leaders whose ticket cut by party are not happy with the decision. Their Supporters are protesting in the city.