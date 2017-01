भाजपा ने जारी की यूपी में अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, 5 अहम लोगों का नाम शामिल नहीं

भाजपा ने यूपी में भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 16 केन्द्रीय मंत्री हैं और 2 मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल हैं।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 20:51 [IST]

English summary

bjp releases the list of his 40 star campaigners for up assembly election 2017