फिर विवादों में घिरे बीजेपी विधायक संगीत सोम, विवादित सीडी से प्रचार का आरोप

मेरठ की सरधना सीट से बीजेपी विधायक संगीत सोम फिर विवादों में घिर गए हैं। बीजेपी विधायक के गांव में पहुंची प्रचार गाड़ी में विवादित वीडियो क्लिप चलाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 18:09 [IST]

English summary

BJP mla Sangeet Som may trouble over screening documentary in UP.