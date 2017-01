यूपी चुनाव के लिए भाजपा आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट

यूपी चुनाव को देखते हुए भाजपा आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, शीर्ष नेतृत्व कर सकता है सीएम पद के उम्मीदवार की भी घोषणा

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 11:57 [IST]

English summary

BJP likely to announce its first list of candidate for UP election. Party may also declare the name of Chief minister.