यूपी विधानसभा चुनाव 2017: केशव प्रसाद मौर्य का विरोध जारी, टिकट न मिलने पर कार के आगे लेट गए नेता

उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता खुलेखाम विरोध करने पर उतर आए हैं।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 16:51 [IST]

English summary

Miffed with ticket distribution BJP leaders, Sunder Lal Dixit & Rambabu Dwivedi lie down in front of BJP UP chief KP Maurya's car