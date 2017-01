शाहजहांपुर: बीजेपी नेता ने दी आत्मदाह की धमकी, कहा 'भ्रष्ट को पार्टी ने टिकट दिया'

आत्मदाह की धमकी देनेवाले बीजेपी नेता की शिकायत है कि पार्टी ने भ्रष्ट उम्मीवार को टिकट दिया है।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 17:08 [IST]

English summary

BJP declared its first list of candidates. In Shahjahanpur, BJP leader Rakesh Dubey is threatened to immolate himself.