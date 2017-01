बीजेपी नेता ने 108 समाजवादी एम्बुलेंस पर खड़े किए सवाल, कहा ये भी है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन

108 नम्बर की एम्बुलेंस जिसे समाजवादी पार्टी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। इस एम्बुलेंस पर चारों तरफ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा लिखा हुआ है। जिसपर बीजेपी नेता सुरेश कुमार खन्ना ने आपत्ति जाहिर की है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 15:47 [IST]

English summary

Bjp leader suresh kumar khanna objected on 108 samajwadi ambulanc to violate of election code of conduct.