मथुरा: यूपी का सीएम बनने के सवाल पर क्या बोले भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा?

जब श्रीकांत शर्मा से यह पूछा गया कि आपके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री पद के लिए हो रही है तो उन्होंने इशारो में कहा कि पार्टी जैसा कहेगी, वो मुझे स्वीकार है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 15:55 [IST]

English summary

BJP national secretary and candidate Shrikant Sharma reaction on becoming chief minister of Uttar Pradesh.