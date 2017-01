जनपद में पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची से राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की अनदेखी स्पष्ट झलक रही है। जिसके बाद चुनावी परिणामों को लेकर सभी आशंकित भी हैं।

Saturday, January 21, 2017, 12:40 [IST]

In Rampur, BJP is main opponent of SP but after distribution of ticket the situation is against the party.