बांगरमऊ: सपा उम्मीदवार को हराने के लिए भाजपा ने फेंका तुरुप का इक्का

पूर्व सपा नेता और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। भाजपा ने उनको सपा उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतारा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 11:29 [IST]

English summary

In Uttar Pradesh election, BJP gave ticket to former SP leader Kuldeep Singh Sengar from Bangarmau to defeat SP candidate.