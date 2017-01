यूपी चुनाव में भाजपा का इलेक्शन वॉर रूम बन सकता है गेम चेंजर

उत्तर प्रदेश में भाजपा का इलेक्शन वॉर रूम पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, पार्टी की युवा टीम वोटरों को बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के जरिए साधने में लगी है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:40 [IST]

English summary

BJP election war room of Uttar Pradesh can prove a game changer. This war room has a team of young people who connect with voters.