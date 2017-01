भाजपा में रिश्तेदारों और दलबदलुओं की बल्ले-बल्ले, मुस्लिम के लिए जगह नहीं

भाजपा में जमकर परिवारवाद का बोलबाला, दलबदलुओं को भी मिला टिकट, एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है लिस्ट में

Monday, January 23, 2017

English summary

BJP distributes ticket to relatives in UP no muslim face. 15 relative candidates have been awarded ticket, 30 candidates are from other party who joined BJP earlier.