यूपी विधानसभा चुनाव 2017: विरोधियों को चित करने के लिए बीजेपी ने चला ये दांव

एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अमित शाह और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने इस गठबंधन पर मुहर लगाई।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 15:49 [IST]

English summary

BJP allies with this party in up assembly election 2017.