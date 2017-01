पुलिस के खेल का शिकार, भाई के गुनाह के लिए काटी दस साल की जेल

"पुलिस ने मेरे भाई की जगह गिरफ्तार कर मुझे जेल भेज दिया, क्योंकि उन्हें केस के लिए एक बंदे की जरूरत थी, भले ही वो बेगुनाह हो और मैं किसी प्रमाण-पत्र के जरिए खुद अपने आप को साबित ना कर सका।"

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 14:23 [IST]

English summary

bijnor Man spends 10 years in jail for his brother crime