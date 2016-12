बड़ा सवाल- कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री?

उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा सवाल, कौन होगा प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह ने कहा कि वह जल्द ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान करेंगे।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 19:39 [IST]

English summary

Big question who is the chief minister of Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav has been expelled from the party and Mulayam Singh Yadav likely to announce new CM.