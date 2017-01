आप भी बनवाना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जरूर पढ़ें ये बुरी खबर

परमानेंट लाइसेंस बनवाते समय अब 700 रुपए जमा करने होंगे। इसमें 300 रुपए ड्राइविंग लाइसेंस फीस, 200 रुपए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की फीस और 200 रुपए स्मार्ट कार्ड के लिए शामिल हैं।

Saturday, January 7, 2017, 16:07 [IST]

English summary

Big hikes in fees of Driving Licence, New central motor vehicles rules come into action.