यूपी चुनाव से कई नेताओं और देश की राजनीति में आएगा बड़ा बदलाव

यूपी चुनाव में कई बड़े चेहरों का भविष्य लगा है दांव पर, मायावती, अमित शाह, अखिलेश यादव का प्रदर्शन इस चुनाव में भविष्य की दिशा को तय करेगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 14:33 [IST]

English summary

Big guns future are on test in UP assembly election 2017. Mayawati, Rahul, Priyanka, Mayawati will be tested in the UP poll.