उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जारी किए पैम्फ्लेट, सपा-बसपा का है जिक्र कांग्रेस नदारद

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पैम्फ्लेट जारी किए हैं, जिनमें सपा और बसपा का विरोध तो है लेकिन उसमें ना तो कांग्रेस का जिक्र है, ना ही सरकार बनने पर भाजपा की नीतियों का।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:55 [IST]

English summary

Bhartiya janata party distributing pamphlets regarding up assembly election 2017 against sp and bsp