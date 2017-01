बरेली से कई दिग्गजों ने भरा पर्चा, बसपा और सपा फिर आमने-सामने

वीरपाल सिंह यादव इस बार बिथरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वीरपाल यादव 1983 से सपा से जुड़े हुए हैं। वे 2002 में बिथरी सीट से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं।

Monday, January 23, 2017, 16:33 [IST]

