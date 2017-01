बरेली: बीवी को फंसाने के लिए बेटे ने कर डाली मां की हत्या

जेल से वापस आने के बाद पप्पू अपने ससुराल के लोगों पर यह कहकर दबाव बना रहा था कि अगर उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा वापस नहीं लिया तो वह उन्हें फंसा देगा।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:49 [IST]

English summary

son kills mother to trap his ex wife in bareilly.