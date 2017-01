अखिलेश सरकार का दिव्यांगों के साथ मजाक, सप्ताह में एक दिन ही दी जाती है शिक्षा

बरेली जिले में दिव्यांगों को शिक्षित करने के लिए 35 शिक्षक मौजूद हैं। इसके बावजूद दिव्यांगों को सरकारी स्कूलों में सप्ताह में सिर्फ एक दिन की ही पढ़ाई नसीब हो पाती है।

Friday, January 13, 2017, 13:10 [IST]

English summary

no education system and regularity for disabled students at bareilly in uttar pradesh.