उत्तर प्रदेश चुनाव: आचार संहिता तोड़ने में बरेली सबसे आगे!

उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो गया है और इसके बाद बरेली में आचार संहिता उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 19:46 [IST]

English summary

Bareilly is ahead of all constituency in violation code of conduct in Uttar Pradesh election.