बरेली: आईएमसी के तौकीर रजा ने जारी की उम्मीदवारो की पहली लिस्ट

आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के अनुसार पहली लिस्ट में मेरठ, शामली, बागपत, गाजियाबाद के उम्मीदवार है जो अपनी सीट से लड़ने जा रहे हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 17:32 [IST]

English summary

bareilly imc taukir razaa issues first list of candidate for election in uttar pradesh.