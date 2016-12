सात समंदर पार फ्रांस की मरीन का बरेली के अनुराग से बना सात जन्म का रिश्ता

उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाले अनुराग का फ्रांस की रहने वाली मरीन से रिश्ता तो बन गया लेकिन जिला प्रशासन का ढुल-मुल रवैया उन्हें परेशान कर रहा था।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 10:30 [IST]

English summary

Bareilly administration gives certificate to mareen of France, regarding her marriage in india