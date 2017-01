जंक्शन पर गिरकर चोटिल हुई महिला, रेलवे पर ठोका हर्जाने का केस

अधिवक्ता रीना अग्रवाल की याचिका पर उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने रेलवे मुरादाबाद के डीआरएम, जीएम सहित चार लोगों को तलब किया है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:44 [IST]

English summary

bareilly a lady advocate fill a petition against railway, lady had fallen at junction for substandard tiles.