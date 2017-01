डा. बंसल मर्डर मिस्ट्री : नैनी सेंट्रल जेल में बना प्लान, कई दिनों से इलाहाबाद में थे शूटर

सबसे चौकाने वाला तथ्य यह है कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से एक नेता की जमानत पर छूटा शूटर इलाहाबाद में पंद्रह दिनों से डेरा डाल कर बैठा था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 11:37 [IST]

English summary

Plot to kill Doctor A K Bansal in Allahabad was hatched in Naini Central Jail and sharp shooter trained inside the barrack.