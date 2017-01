बहराइच: सपा की राष्ट्रीय सचिव पर दर्ज हुआ आचार संहिता उल्लंघन का केस

सपा की राष्ट्रीय सचिव एवं नानपारा की महिला नेत्री शाहिस्ता परवीन के खिलाफ रुपईडीहा थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 14:09 [IST]

English summary

bahraich sp violate election code of conduct in uttar pradesh, shahista parveen was warned to move it before.