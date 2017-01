बहराइच: वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने किए 6 लाख रुपये बरामद

पयागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटेहना चौकी इंचार्ज विद्यासागर पाण्डेय अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। तलाशी के दौरान गाड़ी से नई करेंसी के 6 लाख रुपये बरामद हुए।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 12:37 [IST]

English summary

payagpur police line staff found six lakh rupees of new currency while checking in bahraich.