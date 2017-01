बहराइच: डायल 100 पुलिस का कारनामा, एक लाख रुपये के लिए भाइयों को बनाया बंधक

लखैया बितनिया गांव से दो सगे भाइयों को डायल 100 टीम के सिपाहियों द्वारा जबरन गिरफ्तार कर घरवालों से उन्हें छोड़ने के लिए पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 15:25 [IST]

English summary

bahraich police kidnapped two brother demanding for money and father has complaint to sp.