बहराइच: भाजपा व सपा के नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज

आचार संहिता के उल्लंघन में सपा व भाजपा समेत पांच लोगों पर केस दर्ज करने का मामला सामने आया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 18:00 [IST]

English summary

bahraich bjp sp candidate charged to violate election code of conduct in uttar pradesh.