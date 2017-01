शाहजहांपुर में छात्र का अपहरण कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी, दहशत

फिरौती की कॉल आने के बाद परिजन दहशत में हैं। उनको डर है कि कोई अनहोनी तो नहींं हो गई? पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में लगी है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 14:38 [IST]

English summary

A BA student has been kidnapped from Shahjahanpur area of UP and family got a call of demand of ransom of thirty lakh rupees.