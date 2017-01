आजम को उम्मीद नहीं टूटेगी पार्टी, कोहरा है पर घना अंधेरा नहीं

आजम खान को अब भी उम्मीद पार्टी के भीतर नहीं होगी फूट, बोले मैंने हमेशा ब्रिज की भूमिका निभाई और आगे भी कोशिश करुंगा कि विवाद खत्म हो जाए

Story first published: Monday, January 9, 2017, 16:56 [IST]

English summary

Azam Khan still hopeful of peace in Samajwadi party feud. He says I do not want party to split, will work to resolve the issues.