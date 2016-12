आजम बोले लोग बाप-बेटे के रिश्ते से नफरत करने लगेंगे

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि पार्टी के भीतर मचे घमासान से बाप बेटे के रिश्ते से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, एक व्यक्ति की वजह से पार्टी बर्बाद हो रही है

Story first published: Friday, December 30, 2016, 15:04 [IST]

Azam Khan speaks on the rift of SP says this has given chance for BJP. He says one man has spoiled the whole party, we need to stop him.