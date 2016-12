आजम खान ने जनता को बताया ऐहसान फरामोश

यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि जनता ऐहशान फरामोश होती है, विकास करने वालों को भी यह जनता धूल चटा देती है।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 12:51 [IST]

English summary

Azam Khan says people forget the development work of the government and defeat them too. He says people are selfish and we have the examples.