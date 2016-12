जयाप्रदा पर आजम के विवादित बोल, हमने आजतक उनका ठुमका नहीं देखा

आजम खान ने अमर सिंह और जयाप्रदा पर दिया विवादित बयान, बोले जो दो बार सांसद रही हमने उसका एक भी ठुमका नहीं देखा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 16:58 [IST]

English summary

Azam Khan gives controversial statement on Jaya Prada and Amar Singh. He says I did not see her dance ever.