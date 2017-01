यूपी पुलिस की शह! दबंगों ने पूरे परिवार को भरे बाजार में चाकू मारा, एक की मौत

शाहजहांपुर में यूपी पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक परिवार पर दबंगों ने बाजार में चाकुओं से हमला किया। इसमें एक की मौत हो गई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 18:29 [IST]

English summary

In Shajahanpur, ten to fifteen persons attack a family in the market and killed one of them. Other family members are injured.