फैजाबाद से ISI का एजेंट आफताब अली को ATS ने किया गिरफ्तार, फोन से मिला कैंट क्षेत्र डिटेल

अफताब अली पाकिस्तान का वीजा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बार उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 18:20 [IST]

English summary

Bursting espionage racket in the state, Uttar Pradesh's Anti-terrorist Squad (ATS) today arrested a suspected ISI agent in Faizabad.