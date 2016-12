चुनाव के दस्तक के साथ ही सपा बाहुबली अतीक अहमद शराफत की ओर

अतीक अहमद ने अपने कार्यकर्ताओं से की अपील टोल टैक्स जरूर दें और बिना हथियार सम्मेलन में पहुंचे। अखबारों में दिया एड और विशेष नोट

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 17:43 [IST]

English summary

Ateek Ahemad says his workers to pay toll, and dont come with arms. He gives ads in newspaper with special note.