BJP की मेयर बोलीं, अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने बुधवार को 92वां जन्मदिन मनाया। एक तरफ पूरे देश ने उनका जन्मदिन मनाया तो वहीं भाजपा की मेयर ने उनको दिवंगत बताते हुए कहा कि अब उनकी यादें ही शेष हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 12:54 [IST]

English summary

atal bihari Vajpayee no more but his memories remain says Aligarh bjp mayor