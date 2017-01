यूपी में करीब 58 फीसदी विधायकों ने पांच साल में नहीं पूछा एक भी सवाल

रिसर्च में पाया गया कि यूपी विधानसभा में पूछे गए 10 सवालों में 9 सवाल महज कुछ विधायकों ने ही पूछा। तीन विधायक ऐसे रहे जिन्होंने 500 या इससे ज्यादा सवाल पूछे।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 15:44 [IST]

English summary

Around 58 percent MLAs in UP did not ask single question since the 16th assembly.