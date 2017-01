शाहजहांपुर: यूपी चुनाव में बढ़ी तमंचों की डिमांड, पकड़ी गई हथियार फैक्ट्री

पकड़े गए आरोपियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव करीब आने की वजह से तमंचों की डिमांड बढ़ गई है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 20:26 [IST]

English summary

Uttar Pradesh election dates has been announced and arms are in demand. A factory is busted by Police in Shahjahanpur.