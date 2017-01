यूपी इलेक्शन में असलहों का कारोबार चमका, पुलिस ने किया फैक्ट्री का भंडाफोड़

अवैध असलहों के कारोबार की सूचना पुलिस को मिल रही थी। छापेमारी कर पुलिस अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 19:49 [IST]

Uttar Pradesh police busted the arms factory in Bahraich. Arms were made for using in UP election.