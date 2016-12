सपा का दंगल: आखिर अखिलेश यादव की लिस्ट से क्यों कटा मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा का नाम

अपर्णा यादव की उम्मीदवारी की चर्चा लखनऊ कैंट से साल भर पहले से ही थी। 28 दिसंबर को सामने आई सपा की लिस्ट में उनका नाम शामिल था, लेकिन अखिलेश यादव ने जारी की गई अपनी लिस्ट से उन्हें हटा दिया।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 12:46 [IST]

English summary

Aparna yadav name out on akhilesh yadav election candidate list.