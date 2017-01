यूपी चुनाव में मिर्जापुर क्षेत्र में फिर अनुराग पर भारी पड़ सकती हैं अनुप्रिया!

2014 के लोकसभा चुनाव में अनुराग सिंह का मिर्जापुर सीट से टिकट कटा था। वह सीट भाजपा ने गठबंधन के साथी अपना दल की अनुप्रिया पटेल को दिया था। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अनुराग दावेदारी ठोक रहे हैं।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 15:36 [IST]

English summary

BJP may again give important assembly seats in Mirzapur area to its ally Apna Dal. BJP leader Anurag Singh is trying to get ticket from Chunar but Anupriya Patel may spoil his dream.