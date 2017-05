हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दूसरे समुदाय के बुजुर्ग को मार डाला!

बुजुर्ग के परिजनों का आरोप है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पीट-पीटकर उनको मार डाला। दो समुदायों के युवक-युवती के प्रेम प्रसंग मामले में यह मर्डर हुआ है।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 11:32 [IST]

English summary

An old man killed by Hindu Yuva Vahini workers in Bulandshahr.