वृंदावन: गौ सेवा करनेवाली इस्कॉन की भक्त ऑस्ट्रेलियाई महिला को ट्रैक्टर ने कुचला

ऑस्ट्रेलियाई महिला कुछ ही दिन पहले आई थीं और ब्रज इलाके में गौ सेवा कर रही थीं।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 17:12 [IST]

English summary

ISKCON devotee Australian woman crushed under the wheel of tractor on the road of Vrindavan. She died on the spot in this accident.